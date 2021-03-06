عبدالله السدحان يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

المواطن - الرياض

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وجه الفنان عبدالله السدحان، رسالة عبر الفيديو لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

وقال “السدحان” في مقطع الفيديو: “بارك الله فيك معالي المستشار، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله التوفيق في تقديم عمل يليق بالجميع”.

كلمة المعالي @Turki_alalshikh

التي أثرت فيني عند سماعها :

(عودة العلاقه الانسانيه الجميلة بين شخصين من ابناء بلدي تربطهم صداقه قرابة اربعين عاماً) pic.twitter.com/UAg1QyEt9s — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 6, 2021

السدحان وناصر القصبي

وتأتي هذه الرسالة، تعليقاً على الإعلان عن عمل فني يجمعه مع الفنان ناصر القصبي، تحت رعاية الهيئة.

وأضاف: “أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك، لأنك دائمًا سبّاق لفعل الخير والصالح العام، شكراً لك”، فيما أشار السدحان إلى سبب ظهوره بشكل غريب، وهو أنه يقوم بتصوير دور “شيلويح”.

اجتماع آل الشيخ والبراهيم

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف عن اجتماعه مؤخراً مع مالك ومدير مجموعة “إم بي سي” ولید البراھیم، واتفقا على عمل فني يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ليعرض على شاشة القناة.

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