عبدالله العمراني يجدد عضويته الذهبية في النصر

المواطن - محمد سمعه

جدد المهندس عبدالله العمراني عضويته الذهبية في نادي النصر، وذلك بعد أن سدد رسوم التجديد اليوم الأربعاء.

العمراني يُسدد رسوم تجديد عضويته لـ النصر:

وأعلن الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” عن أن العمراني سدد 100 ألف ريال لتجديد عضويته الذهبية بالنادي.

وفي وقت سابق، انضم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز إلى قائمة الأعضاء الذهبيين رسميًّا، اليوم الأربعاء.

تعليق الدخيل المكلف على انضمام خالد بن فهد للذهبيين:

وعلق عبدالله الدخيل رئيس العالمي المكلف على الأمر قائلًا: “أتشرف كرئيس مكلف للعالمي أن نعلن للجمهور العالمي الكريم عن تشرف العضوية الذهبية بنادي النصر بتصدر قائمتها برمزنا الداعم الدائم على مرّ التاريخ: الأمير خالد بن فهد حفظه الله”.

وأضاف: “وهذا محل شرف وفخر وتقدير لجميع النصروايين ولنا كإدارة مكلفة”.

وانضم الأمير خالد بن فهد اليوم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في العالمي، ليلتحق بالأمير وليد بن بدر الذي انضم هو الآخر بالأمس.

يذكر أن وزارة الرياضة، كانت أعلنت الأحد الماضي، عن حل مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت، بسبب المخالفات التي ارتكبها وهو رئيس للنادي، مع تكليف عبدالله الدخيل برئاسة النادي بشكل مؤقت حتى انتخاب رئيس جديد للنادي.

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