عبدالله بكري مطلب الجماهير الاتحادية

المواطن - مروة نبيل

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طالبت جماهير نادي الاتحاد مجلس الإدارة، برئاسة أنمار الحائلي، بالتعاقد مع المدافع عبدالله بكري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

بكري مطلب اتحادي

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم بكري مطلب اتحادي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، حيث دعت إدارة الاتحاد لسرعة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي خاصة أنه سيتم قيده باعتباره لاعب مواليد.

وعلق بن ناهض قائلًا: “المدافع المصري مواليد السعودي عبدالله بكري مدافع مميز جدًّا وله الرغبة باللعب بدورينا حتى الفلوس ما بيكون عائق لأن اللاعب بآخر 3 شهور من عقده ومستبعد والسبب لأنه يريد يطلع من ناديه فرصة لجميع الأندية هذا اللاعب ومكسب كبير”.

عبدالله بكري في صفقة انتقال حر:

وقال آخر: “هو من مواليد السعودية مدافع مميز جدًّا وهو يلعب حاليًّا مع فريق بيراميدز بالدوري المصري، ويسجل كلاعب مواليد وليس أجنبي وسيشكل ثنائي قوي مع حجازي وبهذه الحالة فهو مطلب اتحادي وله الرغبة باللعب بدورينا”.

وتابع تغريدته قائلًا: “وبإذن الله نشاهد عبدالله بكري لاعب اتحادي وشد الهمة يا أبو فيصل”، وقال نبيل: “عبدالله بكري لاعب مواليد.. ثلاث أشهر ويدخل الفترة الحرة لعيب ويغني عن الباقين دامهم يبغون على خمسه وستة ملايين في السنة وليت مستواهم ثابت.. افعلها يا من أعدتنا من العدم للمستحيل”.

وكتب “العمدة”: “ليه ترفعون هاشتاق على بكري للإدارة؟ عندكم كهربا والعمدة عماد وحجازي والشاطر باتصال واحد منهم يجينا والله بإذن الله.. اللاعب مش غالي ولا هو خسارة ومواليد إن نفعك كسبت مدافع كبير مع حجازي وإن ما نجح اعتبره صفقة محلية وفشلت”.

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