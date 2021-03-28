عدم وجود VAR حرم منتخب البرتغال من الفوز

المواطن - محمد سمعه

تسبب غياب تقنية VAR عن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في حرمان منتخب البرتغال من فوز كان محقق على منتخب صربيا، وذلك خلال مباراة المنتخبين أمس السبت في تصفيات كأس العالم.

قائد منتخب البرتغال ينفجر في وجه الحكم المساعد

وكان رونالدو انفعل على الحكم المساعد في مباراة بلاده ضد صربيا بعد عدم احتساب هدف صحيح سجله رونالدو في شباك صربيا بالدقيقة الـ93، وكانت وقتها النتيجة تُشير إلى التعادل بين المنتخبين بنتيجة هدفين لكل فريق.

وتوجه الحكم الهولندي داني ماكيلي وأعطى البطاقة الصفراء في وجه رونالدو لحديثه بشكل غاضب مع الحكم المساعد بعد رفض احتساب الهدف، مما أثار غضب رونالدو بصورة عظمى.

الصحافة البرتغالية أعربت عن غضبها من الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة البرتغال وصربيا، وأكدت على أن عدم وجود تقنية الفيديو، حرم بلادها من تحقيق فوز مهم كانت سوف تتصدر به مجموعتها في التصفيات.

وتُلعب التصفيات في القارة الأوروبية بدون تقنية VAR كما هو الحال بباقي التصفيات القارية المختلفة حول العالم.

موعد المباراة المقبلة لـ سيليساو أوروبا

وسيلعب منتخب سيليساو أوروبا مع منتخب لوكسمبورج بعد غد الثلاثاء في الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط خلف المنتخب الصربي، علمًا بأن منتخب سيليساو أوروبا كان فاز في الجولة الأولى على منتخب أذربيجان بهدف دون رد في لقاء أُقيم في مدينة تورينو الإيطالية.

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