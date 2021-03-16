عرفة تسجل أعلى درجة حرارة في فبراير بـ 37 مئوية

المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أكثر المناطق التي سجلت درجات حرارة مرتفعة خلال شهر فبراير لهذا العام.

أعلى درجة حرارة:

وأوضح مركز الأرصاد أن عرفة سجلت أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية، فيما تصدرت القريات مدن المملكة بأقل درجة حرارة وهي 2 مئوية.

أما أعلى كمية أمطار تم تسجيلها فكانت في خميس مشيط بـ46 سم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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