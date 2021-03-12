عسيري : الفوز على الأهلي أكثر من مجرد 3 نقاط

المواطن - مروة نبيل

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شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري على أهمية الفوز ضد النادي الأهلي، واصفًا العالمي بـ”المنتخب” نظرًا لكثرة اللاعبين الكبار في صفوفه.

عسيري يُعلق على فوز النصر

وقال عسيري خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “الفوز على الأهلي أكثر من مجرد 3 نقاط، لأنه يعطينا دفعة معنوية في القادم، خاصة أن اللقاء كان مغلقًا بين الطرفين”.

ولفت عبدالفتاح عسيري إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يريد الفوز بلقب كأس الملك هذا الموسم، إلا أن هذا الأمر يحتاج لعمل كبير خاصة أن الكأس مليء بالمفاجآت.

واختتم نجم العالمي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “إن فريق النصر يعتبر منتخبًا بسبب كثرة النجوم داخل صفوفه، لكن يجب ترجمة ذلك داخل الملعب لإرضاء الجماهير والمتابعين”.

النصر يتجاوز الأهلي بثنائية

ولعب الأهلي ضد النصر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بتحقيق العالمي لفوز هام في الوقت القاتل بنتيجة 2/1 .

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 35 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد العالمي إلى 33 نقطة في المركز السادس.

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