عصابة سرقة معدات المشاريع وأغطية الصرف الصحي في قبضة شرطة الرياض

المواطن - الرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بعصابة سرقة المعدات والقواطع وسرقة أغطية مشاريع الصرف للمتاجرة بها.

وأسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بستة أشخاص أربعة مواطنين ووافدين من الجنسية البنجلادشية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ثبت تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم حيث امتهنوا سرقة القواطع والمواد النحاسية من مشاريع تحت الإنشاء وسرقة الأغطية الحديدية لمشاريع الصرف الصحي والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ثبت ارتكابهم 15 حادثة بذات النمط والسلوك الإجرامي، متخذين من أحد الأحواش غير المرخصة مقرًا لتجميع المسروقات وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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