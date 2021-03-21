عقارات الدولة وتقويم التعليم تبحثان التعاون المشترك

المواطن - الرياض

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة تقويم التعليم والتدريب اجتماعاً ثنائياً بحثا فيه سبل التعاون المشترك بين الجهتين في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهدافهما المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030.

مهام واستراتيجيات:

واستعرض محافظ الهيئة العامة لعقارات إحسان بن عباس بافقيه مع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان، أدوار الهيئة ومهامها واستراتيجيتها التي شملت ركائزها الأربع وتشمل ركائز (الحماية، والإنتاجية، والكفاءة، والجودة)، إضافةً إلى التعريف بدور الهيئة في توفير احتياجات المنظومة الحكومية من العقارات، والتي يتم توفيرها بعد دراسة الاحتياج الفعلي لها وفق معايير فنية تشمل عدد الموظفين، ونشاط الجهة، والموقع الجغرافي، بما يحقق كفاءة الإنفاق ورفع مستوى جودة وإنتاجية عقارات الدولة عبر استخدامها بالشكل الأمثل.

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