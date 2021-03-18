عقوبات نارية ضد نجم الاتحاد ومسؤول الشباب وتغريم الليث 23500 ريال

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل مجموعة من العقوبات ضد غاري رودريغيز لاعب الاتحاد وسلطان القنوي مسؤول نادي الشباب إضافة لتغريم الليث ماليًا بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين مؤخرًا.

وقررت الانضباط تغريم غاري رودريغيز 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي أمام الشباب، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

كما عاقبت اللجنة، مسؤول نادي الشباب سلطان القنوي بالاساءة تجاه مسؤول في العميد وهو حامد البلوي قبل المباراة، وذلك وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة و إيقافه مباراة واحدة، وذلك في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

كما غرمت اللجنة، نادي الشباب 10 آلاف ريال لحصول ستة من لاعبي فريقه على إنذارات أمام الاتحاد وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وكذلك ألزمت اللجنة، الشباب بدفع 22500 ألف ريال لتأخره في النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني من مباراة الاتحاد .

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