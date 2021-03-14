علماء يكتشفون فيروسًا آخر مطابقاً لـ كورونا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اكتشف علماء في الصين فيروسًا في الخفافيش يطابق بنسبة 94.5% فيروس سارس- كوف 2 المعروف باسم كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، مما يؤكد أهمية تتبع الفيروسات حيوانية المنشأ القادرة على الانتقال للبشر.

جائحة كل 5 سنوات

وتوقع العلماء أن يواجه العالم جائحة طارئة كل خمس سنوات يكون أصلها حيواني المنشأ، وتنتقل إلى البشر، وهو ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية بـ المرض إكس.

وتوصل علماء جامعة شاندونغ فيرست الطبية وأكاديمية شاندونغ للعلوم الطبية في الصين، إلى اكتشاف فيروس أطلقوا عليه اسم آر بي واي إن زيرو 6، تستضيفه الخفافيش، له تقريبا نفس التركيبة الجينية لفيروس سارس- كوف- 2.

الفيروس الجديد لا ينتشر للبشر

وقال الباحثون في جامعة شولالونغكورن ببانكوك إنهم لا يعتقدون أن هذه الفيروسات قادرة على إصابة البشر، كونها غير قادرة على الارتباط بالخلايا في الجسم بسبب اختلافاتها في بروتين سبايك، وهو الذي يكون موجودًا على السطح الخارجي للفيروس للارتباط بالخلايا البشرية.

وحسبما ذكرت صحيفة صن البريطانية، فقد درس العلماء الصينيون جينات 411 عينة، جمعت من 23 نوعًا من الخفافيش، في مقاطعة يونان في الصين، خلال عامي 2019 و2020، واكتشفوا 4 فيروسات مرتبطة بسارس- كوف-2، بما في ذلك آر بي واي إن زيرو 6.

وبحسب ويفينغ شي، رئيس فريق العلماء الذي أجرى الدراسة: ما توصلنا إليه يكشف حجم التنوع في فيروسات الخفافيش، علينا الاستمرار بالمتابعة كيلا يحدث تفش جديد لوباء ينتقل من الحيوانات للبشر.

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