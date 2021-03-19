علي الماس إلى بطولة العالم لألعاب القوى 2021

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي، علي الماس في خطف بطاقة التأهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب 2021.

علي الماس يخطف بطاقة التأهل

وجاء تأهل العداء الماس إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب 2021 التي ستُقام في كينيا، بعد أن حقق المركز الأول والرقم التأهيلي في سباق 100 متر في بطولة المملكة لألعاب القوى لكأس الاتحاد لدرجة الشباب بزمن 10.41 ثانية.

ويعتبر الرقم الذي حققه العداء السعودي علي الماس هو الثالث على مستوى العالم لفئة الشباب هذا العام، في إنجاز مميز لنجم النادي الأهلي.

التهاني تنهال على لاعب الأهلي

وحرص حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة لاعبه بالتأهل إلى بطولة العالم، وقام حساب اتحاد ألعاب القوى بتهنئة الماس على فوزه بالميدالية الذهبية اليوم وصعوده إلى البطولة العالمية 2021.

كما قام نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، الدكتور حبيب الربعان بالمباركة للاعب الأهلي على هذا الإنجاز.

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