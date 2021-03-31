عمان : نتضامن مع مصر لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض

المواطن - متابعة

أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض.

وأكدت الخارجية العمانية، في بيان لها، أمس، أن هذه الجهود تأتي “بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف”.

السعودية تدعم حقوق مصر والسودان:

وكانت المملكة العربية السعودية جددت دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وأكدت أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معًا.

البحرين تتضامن مع مصر:

كما أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي؛ حفاظًا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

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