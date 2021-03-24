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عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني
بعد هطول المطر الغزير 

عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني

2021/03/24
الساعة 2:48 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني عناكب سامة في أستراليا
المواطن- متابعة

تجتاح أكثر العناكب السامة في العالم مدينة سيدني الأسترالية، بعد هطول أمطار غزيرة، فيما قالت حديقة زواحف في البلاد إن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الفيضانات.

عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني (3)
الفيضانات في أستراليا

فيضانات هائلة بسبب الأمطار

وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات هائلة في ولاية نيو ساوث ويلز ولا تزال المياه تغمر أجزاء من ضواحي شمال غرب سيدني، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فقد تلقى السكان تحذيرًا عاجلًا للاستعداد لتدفق نوع من أكثر العناكب فتكا.

عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني (3)
الفيضانات في أستراليا

مزيج مثال لازدهار العناكب السامة 

وقال مدير الحديقة، تيم فولكنر: الطقس الدافئ المرتقب ومستويات الرطوبة المرتفعة هما المزيج المثالي لازدهار هذه العناكب في الأيام المقبلة، ومع الفيضانات الهائلة التي شهدناها في منطقة سيدني الكبرى، أجبرت هذه الزواحف على مغادرة مسكنها والبحث عن ملاذ في مناطق أكثر جفافا، وقد يعني ذلك أنها ستصل إلى المنازل قريبا جدا، بحسب وكالة فرانس برس.

عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني (3)
الفيضانات في أستراليا

وانتشرت صور الآلاف من العناكب الهاربة من مياه الفيضانات والتي تتسلق الأسوار والمباني على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة مما أثار الرعب في نفوس السكان.

عناكب سامة تروع أهالي مدينة سيدني (3)
عناكب سامة في أستراليا


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