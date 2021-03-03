عوالق ترابية على نجران حتى السادسة مساءً

المواطن - واس

اسمع الخبر

نبّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

شارك الخبر







شارك الخبر