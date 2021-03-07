غارات التحالف تتواصل.. المدنيون خط أحمر ولا تهاون مع الميليشيا الحوثية

المواطن - الرياض

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تتواصل الغارات الجوية لقوات التحالف على معاقل الميليشيا الحوثية الإرهابية في صنعاء ومأرب وعدد من المناطق اليمنية الخاضعة لاحتلال الميليشيات الانقلابية الإرهابية.

و أكدت قيادة قوات التحالف بأنها لن تتهاون مع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتهديدات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، وبأن المدنيون خط أحمر.

المدنيون خط أحمر

وأثبتت العملية العسكرية النوعية التي شنتها قوات التحالف اليوم على الميليشيا الحوثية الإرهابية التي جاءت ردًا على التهديدات الأخيرة للميليشيا الحوثية التي استهدفت بها المدنيين والأعيان المدنية أن المدنيين خط أحمر وأنه لا تهاون في تأديب الانقلابيين الذين دأبوا على استهداف الأعيان المدنية في المملكة بشكل ممنهج.

وأفاد التحالف أن العملية العسكرية النوعية لقوات التحالف جاءت ردًا على تهديدات الميليشيا الحوثية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، ولتؤكد للميليشيا أن أمن وسلامة المدنيين خط أحمر.

العملية النوعية في صنعاء

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخزنًا لوقود الصواريخ الباليستية تابعًا للميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء ضمن العملية العسكرية التي شنها التحالف لتأديب الميليشيا الإرهابية ردًا على عمليات استهداف المدنيين في المملكة بشكل ممنهج.

وأعلن التحالف اليوم بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، مشيراً إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

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