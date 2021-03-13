غبار فوق الربع الخالي وأجواء غير صافية في هذه المناطق

المواطن - الرياض

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن هناك أجواء غير صافية الآن وعوالق غبارية لم تترسب بعد فوق كل من حائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة وشرقي منطقة مكة المكرمة.

وأضاف المسند عبر تويتر، أن هناك غباراً فوق كل من الربع الخالي وجنوبي منطقة الرياض ونجران وشرقي عسير.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وتوقع المركز، أن تؤثر العاصفة الرملية صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

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