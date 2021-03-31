غدًا عمومية النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن عقد جمعيته العمومية غدًا الخميس إلكترونيًّا؛ وذلك لاختيار مسلي آل معمر رئيسًا للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن عقد الجمعية العمومية سيبدأ في تمام الـ5:10 دقائق مساء غد.

وجاءت القائمة الوحيدة المرشحة لرئاسة وعضوية النادي مكونة من: “مسلي آل معمر رئيسًا، عبدالله العمراني عضوًا، تركي المشيقح عضوًا، فيصل أبو ساق عضوًا، عبدالعزيز العمران عضوًا، محمد الشتوي عضوًا، منصور بن زومه عضوًا، معتز المزروع عضوًا”.

سبب استبعاد قائمة غانم المطيري:

وكانت قائمة غانم المطيري تم استبعادها من رئاسة النصر، يوم الأحد الماضي؛ بسبب عدم إرفاق إقرار المسؤولية التضامنية أثناء الترشح.

يذكر أن المطيري قال قبل استبعاده: إن حظوظه متساوية مع مسلي آل معمر للفوز برئاسة النصر، مضيفًا أن هدف كل منهما هو خدمة كيان العالمي، وذلك وفق تصريحاته لـ“الرياضية”.

ذهبي نصراوي يرد على تصريحات المطيري:

وعلق الأمير الوليد بن بدر العضو الذهبي بالعالمي على تصريحات المطيري لبرنامج الحصاد الرياضي: “لا أعرف هذا المرشح حتى الآن، وهو قدم أوراقه في الدقائق الأخيرة وأعتقد أنه قدمها لتداول اسمه، والجمعية العمومية تعقد الخميس وبعدها يوم السبت ستعلن وزارة الرياضة اسم رئيس النصر رسميًّا، ونتمنى أن يكون مسلي آل معمر هو الرئيس الرسمي للعالمي”.

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