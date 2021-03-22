غرامة كبيرة لـ آبل بعد انتهاكها حقوق براءات الاختراع

المواطن-متابعة

أعلنت هيئة المحلفين الفدرالية في مارشال بولاية تكساس الأمريكية أن آبل مطالبة بدفع غرامة مالية تفوق الـ 300 مليون دولار لانتهاكها قوانين حقوق براءات الاختراع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهيئة اتخذت قرارها بتغريم آبل بمبلغ 308.5 مليون دولار لتدفعها لشركة Personalized Media Communications LLC بعد أن ارتأت أن آبل انتهكت قوانين احتكار براءات الاختراع المتعلقة بإدارة الحقوق الرقمية في تعاملاتها مع PMC.

أصل الخلاف يعود إلى 6 سنوات

ويعود أصل الخلاف بين الشركتين إلى عام 2015 عندما رفعت PMC دعوى قضائية ضد آبل وأشارت فيها إلى أن خدمات iTunes التابعة للأخيرة تنتهك حقوق 7 براءات اختراع تابعة لها.

وتمكنت آبل حينها بالطعن في الدعوى، إلا أن PMC استأنفت دعواها من جديد العام الماضي وتم نقض الحكم القديم وتحويل المسألة إلى القضاء من جديد.

آبل تشعر بخيبة أمل

ومن جهتها أعربت شركة آبل عن خيبة أملها في قرار القضاء الأخير ووعدت باستئنافه، وقالت إن مثل هذه الأمور والقضايا مع الشركات التي لا تصنع أو تبيع أي منتجات من شأنها أن تخنق الابتكار وتضر بالمستهلكين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل كانت قد كسبت مؤخرًا القضية في الدعوى التي رفعتها ضدها PMC متهمة إياها بانتهاك حقوق براءات الاختراع هي الأخرى، كما أن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد Amazon في نفس السياق ما تزال قيد الدراسة.

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