غرم العمري مبرئًا نفسه: لم أتأخر عن الأهلي ولن أفرض نفسي

المواطن - محمد سمعه

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أكد الناقد الرياضي ووكيل اللاعبين غُرم العمري على أنه لم يقصر أو يتأخر عن الأهلي، في حال طلب منه صفقة مميزة للتعاقد معها للفريق الكروي الأول.

#الدوري_مع_وليد | غرم العمري: لم يأتني أي اتصال من إدارة الأهلي، ولن أفرض نفسي على أحد.#قناة_SBC pic.twitter.com/8KP5I3iaA4 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 13, 2021

وقال العمري في برنامج “الدوري مع وليد” : “لم يرفع أحد من مجلس إدارة الراقي الهاتف علي لطلب أي صفقة، لا يمكنني التأخر على الراقي، لكنهم لم يتصلوا بي ولا يُمكنني فرض نفسي على أحد”.

تراجع إداري وفني في الأهلي:

ويمر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بفترة صعبة من الناحية الفنية، حيث تراجعت نتائج الفريق بصورة ملحوظة بالفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب تراجع الأداء الإداري لإدارة عبدالإله مؤمنة.

وكان الراقي خسر من نادي النصر الخميس الماضي بهدفين لهدف في الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتكون الخسارة الرابعة على التوالي للراقي ببطولة الدوري.

وبناءً على الأزمات التي يمر بها النادي فقد قرر فلادان إراحة لاعبي الراقي من التدريبات لمدة يومين بسبب الأجواء المشحونة داخل الفريق، وأيضًا لمنحهم فرصة للتركيز من أجل ما هو قادم وفقًا لـ“الرياضية”.

سبب إراحة لاعبي الراقي:

وأتى قرار فلادان، من أجل إنقاذ لاعبي النادي من الأجواء المشحونة وإعادة منحهم الفرصة للتركيز في المباريات تفاديًا لانهيار الفريق؛ حتى لا يفقد الراقي الفرصة في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

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