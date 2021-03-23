غوتيريش : المبادرة السعودية تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن

المواطن- متابعة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ترحيبه بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن.

التوصل لحلّ سياسي شامل:

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد غوتيريش خلال الاتصال، دعمه لمبادرة المملكة والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مفيدًا أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة وجهودها في هذا الجانب.

الأمم المتحدة تثمن المبادرة السعودية:

وكانت الأمم المتحدة رحَّبت بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحبًا بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.

وقال فرحان حق: إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس يعمل من أجل تأمين وقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن وإعادة فتح مطار صنعاء أمام المدنيين والملاحة الجوية، والسماح بدخول مزيد من الوقود والسلع إلى ميناء الحديدة، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع.

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