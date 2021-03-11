غوغل تطلق دليلًا كاملًا للذكاء الصناعي بالعربية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أطلقت شركة غوغل العملاقة دليلًا كاملًا عن مبادئ الذكاء الصناعي باللغة العربية، وهو عبارة عن سلسلة من الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل التقنية وآلية عملها.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة توفر نقلة كبيرة للمحتوى العربي الخاص بالذكاء الصناعي، بحسب ما ذكر موقع newsbeezer.

ارتفاع عمليات البحث عن الذكاء الاصطناعي

وسجّلت عمليات البحث المتعلّقة بموضوع الذكاء الصناعي ارتفاعاً متواصلاً على شبكة بحث غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما أعلنت الشركة عبر موقعها.

وكان أحد الأسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع هو تزايد عدد الوظائف التي تتطلّب مستوى معيّناً من المعرفة التقنية.

وبما أنّ العديد من المعلومات المختلفة تتوفّر عن الذكاء الصناعي، بات من الصعب التمييز بين الصحيحة والخاطئة منها أو حتى إيجاد تفسيرات مبسطة عن هذا الموضوع.

وفي الوقت نفسه يتوفر على الموقع أيضًا شروحات باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات المختلفة، وسيتم تحديث المحتوى بشكل مستمر بسبب التغيرات السريعة في هذا المجال التقني.

ميزة جديدة من غوغل

ويُذكر أن شركة غوغل قد طرحت مؤخرًا ميزة جديدة تعرف بـ Phone Hub والتى تأتي ضمن احتفال الشركة بمرور 10 أعوام على ظهور أجهزة كروم بوك، حيث تعمل هذه الميزة على ربط هاتف أندرويد بجهاز كروم بوك.

وتسمح هذه الميزة لمستخدمي نظام التشغيل Chrome OS بالرد على الرسائل النصية والتحقق من عمر بطارية الهاتف وتمكين نقطة اتصال الشبكة اللاسلكية وتحديد موقع الجهاز بسهولة، حيث يتم تجميع Phone Hub في أداة شريط المهام التي تتوسع حتى تعرض لك علامات تبويب كروم الأخيرة التي كان المستخدم يتصفحها عبر هاتفه.

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