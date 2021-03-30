غوميز مغرداً باللغة الإنجليزية: من كل قلبي مع المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد نظيره الفلسطيني اليوم.

غوميز يدعم الأخضر

ونشر غوميز صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق باللغة الإنجليزية قائلًا: “من كل قلبي مع المنتخب السعودي اليوم.. كأس العالم في قطر 2022”.

ودائمًا ما يحرص المهاجم الهلالي على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مبارياته السابقة في التصفيات الآسيوية، فيما تمنت الجماهير التوفيق له مع الزعيم ومواصلة التألق وهز الشباك خلال الفترة المقبلة.

المنتخب السعودي ضد فلسطين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

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