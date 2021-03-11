غوميز يهز شباك الوحدة بالهدف الثالث في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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بدأ الشوط الثاني من مباراة الوحدة ضد الهلال بشكل سريع، حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55.

غوميز يهز الشباك

ويلعب الوحدة ضد الهلال المقامة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلق سالم الدوسري بالكرة ولعب عرضية مميزة، ليقابلها غوميز برأسية رائعة ويُسجل الهدف الثالث في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ويمنح الهلال الأفضلية مبكرًا.

وكان الشوط الأول من مباراة الوحدة ضد الهلال قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.

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