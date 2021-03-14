فرض غرامة 20 ألف ريال على محمد خبراني

المواطن - محمد سمعه

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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على محمد خبراني مدافع النادي الأهلي، غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

سبب تغريم محمد خبراني

وجاء قرار تغريم خبراني بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية بعد انتهاء مباراة الراقي ضد ضمك في الجولة الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي تعرض لخسارة ثقيلة من ضمك بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الشرائع” في مكة المكرمة.

الراقي يُعاني في آخر 4 جولات

ومن الناحية الفنية والإدارية، يُعاني الأهلي، حيث خسر 4 جولات متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها من نادي النصر الخميس الماضي بنتيجة هدفين لهدف.

وكان موسى المحياني مدير الكرة الأسبق في الراقي، أعلن أول أمس الجمعة عن تلقيه دعوة لحضور الجمعية العمومية في النادي.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ناديي الهلال والشباب صاحبي المركزين الأول والثاني.

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