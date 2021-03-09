فرنسا: استهداف السعودية تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي

المواطن - واس

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أكدت الجمهورية الفرنسية أن إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العديد من مدن المملكة العربية السعودية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا.

وأعربت عن حرصها الشديد على أمن المملكة واستقرار المنطقة اللذين يُعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير.

حشد الجهود

ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن التي تتعارض مباشرةً مع أي عملية ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدة حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

تدمير طائرة مفخخة

يشار إلى أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كان قد تمكن اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، صوب خميس مشيط جنوب السعودية.

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