فرنسا تواجه الموجة الثالثة من كورونا بتوسيع الحظر وإغلاق المدارس

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، توسيع الإغلاق الجزئي لمواجهة فيروس كورونا، ليشمل جميع أراضي البلاد لمدة أربعة أسابيع، بحسب ما أعلنته قناة فرانس 24، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا.

إغلاق المدارس:

كما أعلن ماكرون في خطاب له اليوم إغلاق المدارس لثلاثة أسابيع، اثنان منها ستصادف عطلة الربيع، وقال الرئيس الفرنسي: إن الوفيات في بلاده جراء الوباء قد تصل إلى 100 ألف حالة قريبًا.

حظر التجول الكامل في فرنسا:

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية تنص القيود على حظر تجول من الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت جرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95337 منذ ظهور الوباء في البلاد.

تشديد الإجراءات الاحترازية:

وقبل أيام وقعت مجموعة من الأطباء في مستشفيات باريس بيانا نشرته صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” ذكروا فيه أن الأوضاع الصحية الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا قد تدفعهم إلى احتمال الاضطرار إلى “فرز المرضى” في الأسبوعين القادمين في حال استمر التردي الراهن في الوضع الصحي، مطالبين بزيادة الإجراءات الوقائية.

وارتفعت حصيلة الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في فرنسا منذ بداية الجائحة لتتجاوز الأربعة ملايين ونصف مليون شخص. ويخشى الأطباء أن تتجاوز المستشفيات قدرتها الاستيعابية خلال أسبوعين من الآن.

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