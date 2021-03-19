فرنسا: لا يوجد سبب لرفض لقاح أسترازينيكا

المواطن- متابعة

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إنه لا يوجد سبب يدعو الشعب الفرنسي إلى رفض لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحصل رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، على لقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة.

الاتحاد الأوروبي: فوائد اللقاح تفوق أضراره

ومن المقرر أن تستأنف فرنسا استخدام هذا النوع من اللقاح، بعد أن قالت هيئة المراقبة في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، إنها مقتنعة بفوائده التي تفوق أي مخاطر.

وعلى ذلك أعلنت 5 دول أوروبية عزمها استئناف عملية التلقيح بـ لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من جديد، وذلك بعد إعلان الوكالة فعاليته وأنه غير مرتبط بزيادة خطر حصول تجلّطات دموية.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن اللقاح آمن وفعال، وينبغي على البريطانيين أن يستمروا في أخذه بثقة.

وأصر وزير الخارجية على أن العلماء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في وكالة الأدوية الأوروبية، يتفقون على أن اللقاح آمن، متابعًا: الدول المختلفة لديها مناهج مختلفة ولكن يمكنني أن أخبرك بوضوح أن المنظم البريطاني والهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يقولون جميعًا إن لقاح AstraZeneca أسترازينيكا آمن ويجب على الناس الاستمرار في تناوله.

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