فريقان يُهددان بقاء محمد آل فتيل في الأهلي

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن هناك فريقين يُهددان بقاء محمد آل فتيل مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأجواء في الراقي غير مستقرة حاليًّا سواء على المستوى الإداري أو المستوى الفني.

وكان آل فتيل شارك في مباراة الأهلي وضمك التي أُقيمت أمس السبت، وانتهت بخسارة الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

لماذا يحتاج الهلال والنصر لـ محمد آل فتيل ؟

ويُعد الهلال والنصر، الأكثر احتياجًا للحصول على خدمات آل فتيل؛ لأن الهلال يُعاني دفاعيًّا مع تراجع مستوى وكثرة إصابات المدافع علي البليهي إضافة لإصابة المدافع متعب المفرج.

كما أن محمد آل فتيل قد يكون خيارًا مناسبًا للنصر في ظل تراجع مستوى المدافع عبدالله مادو ومعاناة النصر دفاعيًّا؛ مما جعل الفريق يتواجد بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن آل فتيل رفض عرضًا قُدم له من الإدارة لتجديد العقد، حيث يدرس اللاعب الرحيل عن الراقي بنهاية الموسم الحالي.

تفاصيل العرض الذي رفضه آل فتيل:

وذكر عمار باحكيم مراسل القنوات الرياضية السعودية أن الأهلي قدم عرضًا قدره مليونان ونصف المليون ريال بالموسم للتجديد لـ آل فتيل، لكن المدافع صاحب الـ29 سنة رفض عرض الأهلي ويدرس حاليًّا 3 عروض من أندية أخرى، ولم يُحدد وجهته بعد.

جدير بالذكر أن الناقد الرياضي عدنان جستنيه كان اقترح على عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي، إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش وتعيين مدرب آخر وهو المدرب الوطني صالح المحمدي.

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