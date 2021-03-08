فصل جديد من السباقات الصديقة للبيئة في إكستريم إي

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير منافسة عالمية جديدة في السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث تُنظم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سباق إكستريم إي في محافظة العلا.

في موطن رياضة المحركات وفي #العلا تحديدًا 🇸🇦 نحن على موعد لبدء فصل جديد من السباقات الصديقة للبيئة.. استعدوا لأول جولة من سباق "إكستريم إي" ⚡ 4-3 أبريل 🗓#إكستريم_إي_العلا #ExtremeE pic.twitter.com/ClPvN8RhiI — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 8, 2021

إكستريم إي في العلا:

ونشر حساب وزارة الرياضة على “تويتر”، مقطع فيديو للترويج للسباق العالمي، وعلق قائلًا: “في موطن رياضة المحركات وفي العلا تحديدًا نحن على موعد لبدء فصل جديد من السباقات الصديقة للبيئة.. استعدوا لأول جولة من سباق إكستريم إي يومي 3 و4 إبريل”.

وجاء في مقطع الفيديو: “24 برنامج من أصل الـ25 برنامج الأكثر مشاهدة على التلفاز كانت حول الرياضة، وتوحد الرياضة العالم تنقسم مناصفة ما بين الذكور والإناث، وهو أمر لم يتم القيام به من قبل”.

وتابع: “أعتقد بأنه سيكون أمرًا استثنائيًّا أنها تضم بعض أكبر الأسماء في رياضة المحركات، لذا فإن مستوى المنافسة سيكون محتدمًا يجمع سباق إكستريم إي ما بين متعة السباقات الحقيقية وانعدام الانبعاثات الضارة في نفس الوقت لمساعدة في الحفاظ على بيئتنا، لذا نحن متجهون إلى السعودية، السباق الأول على الإطلاق لبدء البطولة”.

السعودية تواصل تنظيم الفعاليات العالمية:

ويأتي تنظيم السعودية لمنافسات إكستريم إي ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى سلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها السعودية منذ مطلع العام 2018 في جميع الألعاب والرياضات.

ويشهد السباق مشاركة 10 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين من جميع بلدان العالم، ويُعد هذا السباق هو الأول من بين 5 سباقات ستقام في السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.

ويُعتبر سباق إكستريم إي هو سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

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