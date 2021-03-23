فضائح وعلاقات محرمة تهز البرلمان الأسترالي ! 

المواطن- متابعة

وثقت مقاطع فيديو موظفين في الحكومة الأسترالية، يمارسون علاقات محرمة داخل البرلمان الأسترالي، مما اُعتبر أمرًا يزيد من ضعف السلطة التنفيذية، التي تتعرض أساسًا للانتقاد، بسبب التمييز الجنسي المنتشر في صفوف الطبقة السياسية.

وشجب رئيس الوزراء المحافظ، سكوت موريسون، هذه التصرفات معتبرًا أنها مخزية، علمًا بأنه هو نفسه في موقع ضعف بسبب إدارته لقضايا عدة واحدة منهم يُتهم فيها زميله باغتصاب زميلة سابقة، بحسب وكالة فرانس برس.

ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم مشاركتها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة، قبل أن يكشف عنها مبلّغ، ونشرتها الاثنين صحيفة ذي أستراليان.

علاقات محرمة في البرلمان الأسترالي

وأكد المبلّغ الذي عرّف عن نفسه باسم توم، أن موظفين في الحكومة ونوابًا يقيمون أحيانا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان الأسترالي، لافتًا إلى أنهم قد يكونون استقدموا مومسات إلى المبنى.

وأوضح أن هناك موظفين يتبادلون أيضًا صورًا لأنفسهم في أوضاع مخلة وأنه تلقى شخصيًا بعضًا منها، متابعًا أن هؤلاء الرجال يعتبرون أن بإمكانهم أن يفعلوا ما يريدون.

وعود بإجراءات صارمة

وردًا على الفضيحة، تمت إقالة مستشار، فيما وعدت الحكومة الأسترالية بإجراءات صارمة.

وقالت وزيرة شؤون النساء ووزيرة الخارجية، ماريز باين، إن الكشف عن هذه المعلومات يثير صدمة ويعزز ضرورة فتح تحقيق أمرت به الحكومة حول ثقافة العمل في البرلمان.

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