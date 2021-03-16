فضيلة المفتي : هكذا يكون الصدق مع ولاة الأمر

المواطن - الرياض

اسمع الخبر

دعا فضيلة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى الصدق مع ولاة الأمر من خلال حب الخير لهم، والدعاء لهم بالثبات والتوفيق، وهدم السعي للفرقة بين الناس.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء

(الصدق مع ولاة الأمر) pic.twitter.com/7Ikt8TJn7o — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) March 16, 2021

طريقك إلى الصدق:

وقال سماحة المفتي في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها بموقع تويتر: “على المسلم أن يكون صادقًا مع ولاة أمره، فيحب لهم الخير، ويواليهم ظاهرًا وباطنًا، ويسأل الله لهم التوفيق والسداد، ويرسل النصيحة بقنواتها الخاصة، قاصد الإصلاح والتوجيه، لا قصد له سوى ذلك، يحب اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتلاؤم المجتمع، فهو لا يسعى للفرقة بين الناس وإنما يسعى لجمع الكلمة وتوحيد الصف، والسمع والطاعة لولاة أمره فيما أمروا به من المعروف”.

رسالة إلى المسؤولين:

وأضاف: “كما أن المسؤول عليه أيضًا أن يكون صادقًا في تعامله مع رعيته، يحيطهم بنصيحته ويحيطهم بتوجيهه، ويحرص على مصالحهم، والدفاع عنهم”.

طاعة ولاة الأمر:

وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء نشرت في وقت سابق مقطعًا صوتيًّا لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وهو يتحدث عن حاجة الأمة إلى ولاة الأمور.

وقال سماحة المفتي في المقطع الصوتي: “إن بولاة الأمر تقام الحدود وبها ينتصر للمظلوم من ظالمه ويقام العدل وتؤدى الواجبات ويسعى الناس لما يصلح دينهم ودنياهم”.

شارك الخبر







شارك الخبر