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فلسطين: الاعتداءات الإرهابية الحوثية بحق السعودية خرق صارخ للقانون الدولي
أكدت دعمها الكامل للمملكة لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها

فلسطين: الاعتداءات الإرهابية الحوثية بحق السعودية خرق صارخ للقانون الدولي

2021/03/08
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فلسطين: الاعتداءات الإرهابية الحوثية بحق السعودية خرق صارخ للقانون الدولي علم السعودية
المواطن - واس

أدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الخطير والمستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، معربةً عن تضامنها الكامل معها ملكاً وحكومةً وشعباً.

خرق للقانون الدولي: 

وقالت في بيان لها أمس إن الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي بحق المملكة خرق صارخ للقانون الدولي.

وأكدت وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.


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