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فهد المولد: تمثيل الوطن له طعم خاص
بعد عودته إلى الأخضر

فهد المولد: تمثيل الوطن له طعم خاص

2021/03/31
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فهد المولد: تمثيل الوطن له طعم خاص المولد - المصدر @SaudiNT
المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي الاتحاد، فهد المولد عن سعادته بالعودة إلى تمثيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرة أخرى، متمنيًا تحقيق الأخضر لمزيد من الانتصارات.

فهد المولد سعيد بالعودة للأخضر

وقال فهد المولد: “تمثيل الوطن له طعم خاص وإحساس مختلف، سعيد جداً بعودتي لتمثيل الأخضر وبالفوز في المباراة بحضور الجمهور السعودي الحبيب”.

وتابع فهد المولد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، قائلًا: “ألف مبروك الفوز وصدارة المجموعة والقادم أخضر بإذن الله”.

وشارك المولد بشكل أساسي خلال مباراة السعودية ضد فلسطين التي أُقيمت بالأمس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة، ونجح في تسجيل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

فهد المولد
المولد – المصدر @SaudiNT

المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية

وتألق لاعبو الأخضر بشكل لافت في مباراة السعودية ضد فلسطين اليوم، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً في المدرجات بنسبة 40%، وسط إجراءات احترازية ووقائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

منتخب السعودية
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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