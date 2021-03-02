فوضى في مطار هيثرو والركاب يصفونه بمصنع كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اسمع الخبر

تستمر الفوضى في مطار هيثرو البريطاني اليوم، حيث كانت هناك طوابير طويلة دون أي مسافات اجتماعية، وأظهرت الصور من طوابير متعرجة مع ركاب يشعرون بالملل مكتظين على بعضهم البعض، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فوضى في مطار هيثرو:

وقال أحد الركاب الذين جاؤوا عبر مبنى الركاب 2: إن الأمر استغرق منهم ثلاث ساعات لعبور الحدود، وادعى أن هناك ثلاثة ضباط هجرة فقط يقومون بفحص الوثائق من خلال البوابات الإلكترونية وأربعة مكاتب لجوازات السفر المأهولة.

واشتكى المسافرون أيضًا من الفوضى اليوم، حيث غردت إحدى المسافرات، قائلة: “ساعتان وخمسون دقيقة.. نقف في طابور مراقبة الجوازات، هل هذا مقبول؟”، وغرد راكب آخر: “أنا في مصنع لفيروس كورونا!!”.

مطار هيثرو مصنع كورونا:

وتعتبر العطلات محظورة حاليًّا ولكن لا يزال بعض الأشخاص بحاجة إلى السفر لأسباب حيوية مثل العمل أو حضور جنازة، ويجب أن يخضع جميع الوافدين إلى بريطانيا لاختبار فيروس كورونا سلبيًّا وأن يرتدوا قناعًا أثناء تواجدهم في المطار.

ويتعين على الوافدين على القائمة الحمراء للبلدان عالية الخطورة، مثل البرازيل والبرتغال، البقاء في أحد فنادق الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

شارك الخبر







شارك الخبر