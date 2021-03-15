فيديو.. أسباب ثوران الغبار بكثافة خلال السنوات الأخيرة

المواطن - الرياض

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كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أسباب ثوران الغبار بكثافة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العواصف الترابية المستمرة تُبشِّر بهطول الأمطار.

ماهي أسباب ثوران الغبار بكثافة بالسنوات الأخيرة https://t.co/UpWwQrAqYl — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) March 15, 2021

الزعاق وأسباب ثوران الغبار:

وأوضح الزعاق، أن موجات الغبار من الظواهر الكونية البغيضة على النفوس في العصر الراهن، والتي أصبحت تعاني منها كل البلدان العربية والخليجية على وجه الخصوص، وقال: “ففي العشرين سنة المنصرمة أصبحت قرين وجه السماء وتزورنا على فترات متقاربة”.

أسباب ثوران الغبار:

وأضاف الزعاق أن والعلماء اختلفوا في أسباب ثوران الأتربة الغبارية إلى ثلاثة أقوال، هي: “منهم من قال بأنها لأسباب بشرية، ومنهم من قال إنها لدورات مناخية، ومنهم من زاوج بين هذا وذاك”.

وأوضح: “الأسباب البشرية “التصحر”، فالعنصر البشري ساهم في التصحر، والتصحر يجعل الأرض مهلهلة والتربة مخلخلة، فأي حركة للرياح ولو كانت خفيفة فإنها تثير حفيظة الغبار والأتربة”.

وتابع: “الدورات المناخية لها ثلاثة أقسام، وهي: “دورة مناخية صغرى، مدتها إحدى عشرة سنة، ودورة مناخية متوسطة ومدتها 35 سنة، ودورة مناخية عظمى ومدتها 75 سنة”، مضيفًا: “فإذا انتهت دورة مناخية عظمى منصرمة، وبدأنا باستقبال دورة مناخية عظمى جديدة، فإن السماء تتمخض لولادة هذا الدورة، ومدة التمخض إحدى عشرة سنة أي أنه يثور على فترات متقاربة في هذه المدة”.

واستطر قائلًا: “الغبار ينقسم إلى قسمين، غبار محلي يثور في المنخفضات المحلية، وغبار مستورد يأتينا من دولة إلى دولة تالية”.

أمطار غزيرة:

واختتم الزعاق الفيديو قائلًا: “أهالينا يقولون: (ما غبرت إلا بشرت) أي أنه مبشر لهطول أمطار غزيرة ويقصدون بها الأمطار السيلية الصيفية”.

استمرار العوالق الترابية:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا، أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم).

حركة الرياح السطحية:

كما توقع المركز استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

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