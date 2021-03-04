فيديو.. إخلاء تاج محل في الهند بعد تهديدات بتفخيخ المكان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اسمع الخبر

أجلت السلطات في الهند أكثر من ألف سائح، صباح اليوم، من ساحة المعلم السياحي تاج محل في مدينة أجرا؛ بسبب تلقي تهديد بوقوع تفجير في تلك المنطقة.

#Tajmahal premises has been cleared for search operations by CISF and ASI after a threatening call at police Control room to blow the monument. @adgzoneagra @IpsBablooKumar @agrapolice @CISFHQrs pic.twitter.com/EeTExLEu9B — Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) March 4, 2021

وقالت صحيفة هندوستان تايمز إنه تم إخلاء المكان فورًا بعد مكالمة هاتفية من رجل مجهول حول تفخيخ هذا المعلم التاريخي، وحاصرت الشرطة المعلم الأثري، وبدأت عمليات بحث عن متفجرات في المكان.

معلم تاج محل

ويُذكر أن تاج محل هو ضريح رائع وأنيق مصنوع من الرخام الأبيض، شيده الملك شاه جهان الإمبراطور المغولي ليضم رفات زوجته ممتاز محل الزوجة الثالثة، وقد وضع تصميمه فريق من المهندسين.

وأقيمت عند كل زاوية من زوايا المصطبة مئذنة متناسقة الأجزاء ارتفاعها 37 م، وفي وسط المصطبة يرتفع الضريح في شكل رباعي.

وتحت القبة الكبرى التي تعلو وسط البناية ضريح الأميرة، وإلى جانبه ضريح زوجها، وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية، ويعتبر من أجمل نماذج طراز العمارة الإسلامي حيث يعرف على نطاق واسع بأنه جوهرة الفن الإسلامي في الهند وإحدى الروائع الخالدة في العالم.

دخول تاج محل لليونسكو

ويعتبر المعلم الأثري من قبل العديد من أرقى الأمثلة على العمارة المغولية، وهو أسلوب يجمع بين الطراز الإسلامي والمعماري الفارسي والتركي والعثماني والهندي.

وفي عام 1983 م، أصبح المعلم الأثري في الهند من مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقد بدأ بناؤه عام 1632 م وتم الانتهاء منه في 1653.

شارك الخبر







شارك الخبر