فيديو.. إخلاء تاج محل في الهند بعد تهديدات بتفخيخ المكان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أجلت السلطات في الهند أكثر من ألف سائح، صباح اليوم، من ساحة المعلم السياحي تاج محل في مدينة أجرا؛ بسبب تلقي تهديد بوقوع تفجير في تلك المنطقة.

#Tajmahal premises has been cleared for search operations by CISF and ASI after a threatening call at police Control room to blow the monument. @adgzoneagra @IpsBablooKumar @agrapolice @CISFHQrs pic.twitter.com/EeTExLEu9B

— Anuja Jaiswal (@AnujaJaiswalTOI) March 4, 2021