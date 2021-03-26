فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

المواطن- متابعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم 3 من أسرة واحدة، في إعصار مدمر ضرب ولاية ألاباما، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

NEW #VIDEO! Numerous tornado and damage clips from multiple storm chasers in the field today across Alabama. #alwx #tornado pic.twitter.com/2F59kvaW0u — Live Storms Media (@LiveStormsMedia) March 26, 2021

وقالت حاكمة الولاية، كاي آيفي: أدعو كلّ الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهّب.

ووثقت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي خلّفته الأعاصير والعواصف التي ضربت ولاية ألاباما، وظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضرّرة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من نفس العائلة كانوا في مبنى خشبي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقّل، بحسب ما قال بات براون، الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون لوكالة فرانس برس.

وأوضح الطبيب الشرعي أنّ شخصًا خامسًا لقي مصرعه في ويلينغتون من جرّاء الإعصار، ودعت خدمات الطوارئ في مقاطعة كالهون السكّان إلى الاحتماء على الفور.

@spann @mchightower Nest video of the storm coming through Riverbend in Helena, AL (ok for media to use) pic.twitter.com/Kh6axdDlC5 — Nicole Collier (@kncollier) March 25, 2021

أضرار كبيرة بسبب الإعصار

بدوره أعلن مكتب قائد شرطة كالهون وقوع أضرار كبيرة في أوهاتشي وبالقرب من ويلينغتون، بسبب سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى أنه كان هناك أكثر من 35 ألف منزل في ألاباما دون كهرباء حتى وقت متأخّر من عصر الخميس، وفقًا لموقع باور آوتدج دوت يو إس.

وتوقّع مسؤولون أن يستمرّ الطقس السيئ حتّى مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

Tornado damage Hwy 280 near Eagle Point pic.twitter.com/bj4t5rOD7T — WBRC Steve Crocker (@Fox6Steve) March 25, 2021

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