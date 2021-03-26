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فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية
الحطام تطاير في كل مكان

فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

2021/03/26
الساعة 12:59 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية
المواطن- متابعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم 3 من أسرة واحدة، في إعصار مدمر ضرب ولاية ألاباما، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

وقالت حاكمة الولاية، كاي آيفي: أدعو كلّ الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهّب.

ووثقت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي خلّفته الأعاصير والعواصف التي ضربت ولاية ألاباما، وظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضرّرة.

فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أميركية (6)

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من نفس العائلة كانوا في مبنى خشبي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقّل، بحسب ما قال بات براون، الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون لوكالة فرانس برس.

وأوضح الطبيب الشرعي أنّ شخصًا خامسًا لقي مصرعه في ويلينغتون من جرّاء الإعصار، ودعت خدمات الطوارئ في مقاطعة كالهون السكّان إلى الاحتماء على الفور.

أضرار كبيرة بسبب الإعصار 

بدوره أعلن مكتب قائد شرطة كالهون وقوع أضرار كبيرة في أوهاتشي وبالقرب من ويلينغتون، بسبب سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى أنه كان هناك أكثر من 35 ألف منزل في ألاباما دون كهرباء حتى وقت متأخّر من عصر الخميس، وفقًا لموقع باور آوتدج دوت يو إس.

وتوقّع مسؤولون أن يستمرّ الطقس السيئ حتّى مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

 

 

 

فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أميركية (6) فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أميركية (6) فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية - المواطن فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية - المواطن


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