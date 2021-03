فيديو.. إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

المواطن- متابعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، من بينهم 3 من أسرة واحدة، في إعصار مدمر ضرب ولاية ألاباما، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة.

NEW #VIDEO ! Numerous tornado and damage clips from multiple storm chasers in the field today across Alabama. #alwx #tornado pic.twitter.com/2F59kvaW0u

وقالت حاكمة الولاية، كاي آيفي: أدعو كلّ الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهّب.

ووثقت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي خلّفته الأعاصير والعواصف التي ضربت ولاية ألاباما، وظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضرّرة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل 3 أشخاص من نفس العائلة كانوا في مبنى خشبي، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقّل، بحسب ما قال بات براون، الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون لوكالة فرانس برس.

وأوضح الطبيب الشرعي أنّ شخصًا خامسًا لقي مصرعه في ويلينغتون من جرّاء الإعصار، ودعت خدمات الطوارئ في مقاطعة كالهون السكّان إلى الاحتماء على الفور.

@spann @mchightower Nest video of the storm coming through Riverbend in Helena, AL (ok for media to use) pic.twitter.com/Kh6axdDlC5

— Nicole Collier (@kncollier) March 25, 2021