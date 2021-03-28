فيديو.. استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان مليشيا الحوثي مقابل الحديدة

المواطن - الرياض

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات توثق عملية استهداف وتدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مقابل محافظة الحديدة مساء أمس السبت.

مراقبة النشاط العدائي:

وأوضح التحالف أن عملية تدمير الزورقين تمت بعد مراقبة للنشاط العدائي وقبل تنفيذ عملية الهجوم الوشيك من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

تحييد وتدمير:

وبين التحالف أن عملياته البحرية لتحييد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا تأتي ضمن إسهاماته مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خطر وتهديد المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها.

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