فيديو.. اعتراض وتدمير طائرة قاصف مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

المواطن - الرياض

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عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات لاعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة اليوم الأحد.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه السعودية.

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