فيديو.. التحالف يدمر ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات المسيرة بصنعاء

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق استهداف آليات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب، ضمن عملية الإسناد التي بدأها لدعم الجيش الوطني اليمني في مأرب.

التحالف يدمر مخازن للطائرات الحوثية في صنعاء:

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر مقطع فيديو وثق فيه علمية تدمير مخزن طائرات بدون طيار داخل كهف بمحافظة صنعاء، وتدمير موقع ورش لتجميع صواريخ الدفاع الجوي بصنعاء.

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