فيديو.. التحالف يستهدف معدات وعناصر الحوثي في مأرب

المواطن - الرياض

عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن جزءًا من فيديوهات استهداف معدات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي كان التحالف قد شنّها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لإسناد الجيش الوطني والقبائل في جبهات مأرب.

عمليات إسناد:

وأكد التحالف فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها الموجع على الميليشيا الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

التحالف يؤدب الحوثيين:

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنية عملية عسكرية نوعية لتأديب الميليشيا الحوثية عبر ضربات موجعة في كلٍّ من العاصمة المحتلة صنعاء ومأرب وعدد من المناطق التي تغتصبها الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

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