فيديو.. الشرطة الأمريكية تتعامل مع طفل كأنه من عتاة المجرمين

المواطن- متابعة

قام رجال الشرطة الأمريكية في ولاية ماريلاند باحتجاز طفل في الخامسة من عمره وكبلوا يديه وعاملوه بطريقة عنيفة، ورغم أن الحادث وقع في يناير عام 2020 إلا أن أجهزة الأمن في ماريلاند لم تنشر الفيديو المسجل بواسطة كاميرا شرطة إلا اليوم فقط.

ما هي جريمة الطفل

وبحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تجاوب ضباط الشرطة مع بلاغ هاتفي بأن تلميذا في السنة الأولى من مدرسة ابتدائية هرب من الدروس، ونجح الضباط في الكشف عن مكان تواجده وقام أحدهم بتوبيخ الطفل بعبارات حادة وقال له: هل تعتقد أن بإمكانك أن تتخذ قرارات بنفسك ويمكنك فعل ما تشاء؟.

وعند وضعه في السيارة بدأ الطفل يصرخ ويبكي، لكن الضابط تعامل معه بصرامة بدلا عن تهدئته، وتم اقتياد الصبي إلى المدرسة حيث كبل أحد الشرطيين يديه وراء ظهره قائلا: هل تعرف ما هذا؟ أنه أداء لتقييد أولئك الذين لا يمتثلون.

صدمة نفسية ودعوى قضائية

وقال محامو العائلة إن الطفل عاش صدمة نفسية فيما رفعت والدته دعوى قضائية ضد جهاز الشرطة الأمريكية في ميريلاند للمطالبة بدفع تعويض مالي لها.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أجهزة الأمن وإدارة المدارس في ولاية ماريلاند رفضت التعليق على الحادث بتفاصيله، نظرا لكون القضية محل النظر في محكمة، غير أن إدارة المدارس أصدرت بيانا أكد فيه أن الفيديو المنشور من الصعب مشاهدته للغاية.

وقالت الإدارة: لا يجوز لكبار حتى أن يتحدثوا مع طفل أو يهددوه بهذه الطريقة.

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