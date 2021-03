فيديو.. الصين تحارب النمل بالنار !

المواطن- متابعة

تتعرض الصين لغزو هائل من حشرات النمل الناري، التي تعد من أخطر الحشرات الغازية في العالم، لذلك تقود الحكومة حملة كبرى للقضاء عليها.

A campaign is underway in China to control the population of red imported fire ants, one of the world’s most hazardous invasive species. pic.twitter.com/vs6KuxteMP

— SCMP News (@SCMPNews) March 25, 2021