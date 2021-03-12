فيديو.. العاصفة الترابية تجتاح طريق الدمام – الجبيل

المواطن - الرياض

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اجتاحت العاصفة الترابية التي تكوَّنت اليوم الجمعة، على معظم مناطق المملكة، طريق الدمام- الجبيل، وأدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

فيديو | العاصفة تجتاح طريق الدمام – الجبيل #الإخبارية pic.twitter.com/Zlw8Oe73NW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2021

عاصفة ترابية وتقلبات جوية:

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، وتتركز على الرياض والشرقية.

وقال المركز في بيانه: الآن تتمركز قوة العاصفة على العاصمة الرياض والشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين، وتوقع، أن تؤثر تلك العاصفة صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

تحذيرات الدفاع المدني:

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني حذرت وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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