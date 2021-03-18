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فيديو.. انطلاق تمرين مخالب الصقر 3 بين القوات البرية ونظيرتها الأمريكية
بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة

فيديو.. انطلاق تمرين مخالب الصقر 3 بين القوات البرية ونظيرتها الأمريكية

2021/03/18
الساعة 9:16 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. انطلاق تمرين مخالب الصقر 3 بين القوات البرية ونظيرتها الأمريكية
المواطن - الرياض

انطلقت اليوم، مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

أهداف تمرين مخالب الصقر 3

ويهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

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