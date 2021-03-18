فيديو.. تهديد خطير قرب منزل نائبة بايدن

المواطن- متابعة

اعتقل جهاز الخدمة السرية الأميركي رجلًا يحمل أسلحة خطيرة منها بندقيتان واحدة منهما للصيد، بالإضافة إلى حيازة ذخيرة غير مرخصة وحيازة جهاز ذي سعة كبيرة لتغذية الذخيرة، قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كاملا هاريس في واشنطن.

المتهم أثار شبهة الأمن

وأعلن جهاز الخدمة السرية أن بول موراي، 31 عاماً، من سان أنطونيو بولاية تكساس، كان يتجول في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس بايدن، وهو ما أثار شكوك الأمن.

وبتفتيشه، عثروا على مجموعة من الأسلحة في حيازته بالإضافة إلى وجود بندقية وذخيرة أخرى في سيارته، وعلى ذلك تم اعتقاله وإلقاء القبض عليه ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

وفي البيان قال الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأميركيين ونوابهم إن ضباطًا تابعين للجهاز كانوا يرتدون ملابس مدنية أمسكوا بـ موراي في شارع المرصد البحري الأميركي الذي يضم محل سكن كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن.

وذكرت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات، مضيفة أن عملية القبض عليه جاءت نتيجة نشرة مخابرات مصدرها تكساس، ولم تذكر تفاصيل عن محتويات النشرة.

يعاني من جنون العظمة

وبحسب شبكة فوكس نيوز فإن موراي كان يعاني من أوهام بجنون العظمة وكان قد أرسل لوالدته رسالة نصية يقول فيها إنه في واشنطن وإنه سيهتم بمشكلته.

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