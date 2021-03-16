فيديو.. تيسلا تقتحم صناعة الشاحنات 

المواطن-متابعة

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نشرت شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، شريط فيديو يظهر اختبار شاحنة عملاقة تحمل اسم Semi تسير في مضمار سباق داخلي.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

الشاحنة الأولى من نوعها لشركة السيارات الكهربائية

ولم تتجاوز مدة الفيديو 17 ثانية، ومع ذلك فقد حاز على أكثر من 1.8 مليون مشاهدة، وذكر موقع بيزنيس إنسايدر الإخباري الأميركي أن هذه الشاحنة ستكون الأولى التي تصنعها الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

ويشير الفيديو إلى أن الشاحنة باتت قريبة من دخول حيز الخدمة، حيث تعمل الشركة على المشروع منذ أربع سنوات، وقال الموقع إن شركة صناعة السيارات أجلت الإنتاج عدة مرات، وتخطط الآن لبدء تصنيع هذه الشاحنة العام الحالي.

مواصفات وسعر شاحنة تيسلا

وذكرت شركة تيسلا بأن هذا النوع من الشاحنات يصل إلى سرعة 100 كلم في الساعة، خلال 20 ثانية فقط، مع حمولة تزيد عن 3 آلاف كيلوغرام، ومن المتوقع أن تنتج الشركة طرازين من هذه الشاحنة، الأول يصل ثمنه إلى 150 ألف دولار والثاني يصل ثمنه إلى 180 ألف دولار.

ويُذكر أن الشركة قد عينت جيروم غيلين كرئيس جديد لهذا القسم، وهو ما يثبت رغبة تيسلا في التوسع في قطاع المركبات الضخمة.

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