فيديو جديد.. التحالف ينفذ عملية إسناد في مأرب

المواطن - الرياض
يواصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية الإسناد العسكرية التي ينفذها في مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.
التحالف يدمر مخازن الصواريخ في صنعاء:
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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