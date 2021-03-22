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فيديو جديد.. التحالف ينفذ عملية إسناد في مأرب

فيديو جديد.. التحالف ينفذ عملية إسناد في مأرب

2021/03/22
الساعة 2:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو جديد.. التحالف ينفذ عملية إسناد في مأرب
المواطن - الرياض

يواصل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عملية الإسناد العسكرية التي ينفذها في مأرب لدعم الجيش الوطني اليمني.

 

التحالف يدمر مخازن الصواريخ في صنعاء:

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بصنعاء.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية، مفيدًا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


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