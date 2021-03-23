فيديو.. سينما السيارات تستأنف عروضها في الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض استئناف عروض سينما السيارات، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فعالية سينما السيارات تعود من جديد لتوفر لكم تجربة سينمائية فريدة في بيئة تراعي الخصوصية والإجراءات الاحترازية، بمبادرة من #أمانة_منطقة_الرياض وشريكها @WmedhRiyadh.. يمكنكم حجز التذاكر من خلال تطبيق #موفي:

للآيفون:https://t.co/3ioeafu3xz

للأندرويد:https://t.co/LZaVUokLAj pic.twitter.com/zrVafDYcMN — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 23, 2021

فعالية سينما السيارات:

وقالت الأمانة: إن فعالية سينما السيارات ستعود من جديد لتوفر تجربة سينمائية فريدة في بيئة تراعي الخصوصية والإجراءات الاحترازية، بمبادرة من أمانة منطقة الرياض وشريكها وميض الرياض.

ولفتت إلى أنه يمكن الحجز من خلال تطبيق موفي عبر متجر أبل لمستخدمي هواتف آيفون : https://t.co/3ioeafu3xz?amp=1 أو عبر جوجل بلاي لمستخدمي هواتف الأندرويد:https://t.co/LZaVUokLAj?amp=1

موقع سينما السيارات في الرياض:

وكانت أمانة الرياض أطلقت في يناير الماضي، أولى ليالي فعالية سينما السيارات تحت اسم “وميض الرياض” لمشاهدة 3 عروض سينمائية يومية بالتعاون مع القطاع الخاص.

تعرض الفعالية الأولى من نوعها في السعودية، أفلاما متنوعة بين العربية والعالمية لتوفير تجربة ترفيهية مختلفة للزوار وفق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى استغلال المساحات العمرانية الخالية في العاصمة الرياض.

وتتسع “وميض الرياض” لـ450 سيارة يوميًّا، ومرتبطة بنظام صوتي داخل السيارة، وخصص لـ”سينما السيارات” 200 متر مربع لشاشة العرض، وتوفر منطقة مخصصة للأطعمة.

وفي وقت سابق أشارت أمانة الرياض إلى أن فعالية سينما السيارات تراعي خصوصية المرتادين، وتتيح لهم الاستماع للمؤثرات الصوتية عبر نظام مرتبط بسماعات المركبات، إضافة إلى توافر منطقة مخصصة لعربات الأطعمة لتقديم الخدمات للزوار عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة إلى النزول من المركبة.

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