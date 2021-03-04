فيديو.. ضبط مقيم هندي صوّر رجال الأمن في الرياض والنساء أثناء إيصالهن

المواطن - الرياض

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نجحت شرطة الرياض في القبض على مقيم هندي قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم في الميدان، كما صوّر بعض النساء أثناء إيصالهن وتباهى بحيازة أموال مجهولة المصدر.

تفاصيل ضبط المقيم الهندي في الرياض

وبث سناب الداخلية مقطع فيديو للمتهم وعلق عليه بالقول إنه ‏امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على أحد المقيمين من الجنسية الهندية في العقد الثالث من العمر لنشره مقاطع فيديو عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوّر خلالها رجال الأمن أثناء أداء مهام عملهم في الميدان والنساء خلال إيصالهن والتباهي بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وأوضح سناب الداخلية أنه تم إيقافه ‏تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

الإطاحة بمطلق النار من رشاش

وقبل أيام تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن ثلاثيني ظهر في مقطع فيديو يتباهى بإطلاق النيران داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وقال سناب الداخلية في مقطع فيديو إنه بالإشارة إلى المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح ناري داخل الأحياء السكنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، معرضًا سلامة الآخرين للخطر وتوثيقه لذلك ونشره متباهيًا بذلك.

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